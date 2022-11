Saluut aan Catalonië Opinie • 01-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een lipdub voor de onafhankelijkheid

Zondag heerst er onrust en dreiging in de Catalaanse steden en dorpen. De Guardia Civil probeert overal het houden van het referendum te voorkomen . Zo zijn zwaar gewapende agenten de school binnengevallen waar premier Puigdemont moet stemmen. Er is al geweld gebruikt en op de Catalaanse media verschijnen foto’s van bloedende mensen.

Het was aanvankelijk nog maar zeer de vraag of meer dan de helft van de Catalaanse burgers voor onafhankelijkheid zou kiezen. Nu krijgt de bevolking de indruk dat haar rechten door de centrale overheid in Madrid wordt vertrapt. Formeel is dat niet het geval. De federale Spaanse grondwet kent het recht op afscheiding niet en het opperste gerechtshof heeft het referendum dat is uitgeschreven door de regering Puigdemont onwettig verklaard. Die regering heeft ook nog een zeer kleine meerderheid in het Catalaanse parlement. Dat politieke feit heeft Madrid met zijn snoeiharde optreden van tafel geveegd. Nu zijn het de burgers tegen een agressieve politiemacht, die herinneringen oproept aan de dictatuur van Franco.

Aan het eind van de jaren dertig schreef George Orwell het reportageboek Homage to Catalonia . Saluut aan Catalonië. Dat boek gaat over de strijd van de radicaal-socialistische partij Poum tegen de stalinistische communisten en de krachten van Franco tegelijk. Die titel komt vandaag sterk naar boven.

Vandaag is de beste dag om de lipdub te delen die het prachtige Catalaanse stadje Vic in het Guiness Book of Records bracht, tot het daaruit verdreven werd door mijn stad Schiedam.

Leve Catalunya.