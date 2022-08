Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

19 aug. 2022 - 19:09

Laat ze gewoon eens met haalbare plannenkomen: A) dit plan vereist onteigening: tijdstraject: planvorming provincie 2 jaar, juridisch verplicht gesteld normale aankooppoging ca. 2 jaar, niet gelukt: standaard onteigening duurt dan nog 5 tot 6 jaar. Dus de eerste boer die je onteigend is in 2032. Zinloos plan dus wat er nu ligt. Je kan dus beter aan de boeren vragen aan welk plan ze wel willen meewerken om de noodzakelijke stikstof verlaging haalbaar te maken; B) kijk naar klaver die dan roept in de trant van: “ als jullie naar me geluisterd hadden en we alle huizen hadden verduurzaamd was er nu geen gasprijsprobleem geweest.” Dat is dus ook utopie: een deel van de huizen kan je beter slopen en nieuwbouwen, en de woningen die wel efficient verduurzaamd kunnen worden gaan we gewoon 20-25 jaar over doen mits er voldoende geld en subsidie is. En dan nog moet je blij zijn als het in 80% van de gevallen lukt. Volgend Rutte kunnen de instanties niet eens een belastingwijziging aan in het lopende jaar. Zie decentralisatie jeugdzorg: ook mislukt. Waarom zou het provincie en gemeenten dan wel lukken om dit ingrijpende plan uit te voeren. Politici, back to school: laat je daar uitleggen wat “haalbaarheid”, “draagvlak” en “kostenefficiënt” betekent. Pas als je een 10 haalt mag je je weer eens bij de kiezers melden.

