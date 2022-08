'Rutte moet walvisjacht stoppen'

IJslandse tycoon opent de jacht op walvissen … Loftsson wil 150 vinvissen afmaken en via Nederland naar Japan exporteren

Kristán Loftsson houdt van walvissen. Niet van de dieren zelf, volgens hem zijn het ‘gewoon andere vissen’, maar van het vlees. Hij is eigenaar van het walvisjacht bedrijf Hvalur (IJslands voor walvis) en heeft grootse plannen. Onlangs haalde het schip Hvalur 9 nog zeven vinvissen binnen, maar als het aan Loftsson ligt blijft het daar niet bij. Hij wil het liefst op grote schaal walvissen gaan exporteren naar Japan. Omdat IJsland en Japan geen export- en importverdragen hebben getekend, kan dat. Tenzij Mark Rutte daar een stokje voor steekt.

Loftsson is van plan om meer dan 150 met uitsterven bedreigde vinvissen af te slachten en naar Japan te exporteren. Het plan is helemaal uitgedacht en – in principe – staat niets Loftsson in de weg om het ook daadwerkelijk uit te voeren. Tenzij Mark Rutte besluit de doorvoer te blokkeren

De schepen met de vinvissen moeten namelijk door de haven van Rotterdam, daardoor staat Nederland tussen IJsland en Japan in en kan premier Rutte een sleutelrol spelen bij het blokkeren van de massale slachting van de schaarse dieren. Eerder trok het Japanse bedrijf Michinoku Farm zich al terug en besloot het geen IJslandse vinvissen over te nemen van Loftsson.

Het walvisvlees dat naar Japan gaat is bedoeld als luxe snoepje voor honden . Het vlees is laag in caloriewaarde, bevat weinig vetten en veel proteïne. Daarmee zou het de perfecte hondensnack zijn. Doordat het prijziger is dan andere hondensnoepjes, is het voor Japanners een manier om hun welvaart te tonen. Michinoku Farm stopt met de verkoop van walvissnoepjes voor honden, omdat het “niet de moeite waard is het product te verkopen als we het risico lopen sommige mensen voor het hoofd te stoten”, aldus Takuma Kono, de directeur van het bedrijf.