Rutte gaat weer onderuit en Rosenmöller keert terug naar Den Haag Nieuws • 21-11-2018 • leestijd 1 minuten • bewaren

Als een tefallaag een kras oploopt kun je ‘m weggooien, memoreert Francisco van Jole deze week in de commentaarrubriek Kee & Van Jole, verwijzend naar de beroemde teflonlaag van Rutte. “En sinds die enorme kras van het dividendbelastingdebacle zie je dat het steeds mis gaat met de premier. Nu met het pensioenakkoord dat ondanks zijn inspanningen mislukt is en eerder deze week met de verklaring rond Zwarte Piet.” Peter Kee, onder meer auteur van de politieke klassieker ‘Het Briefje van Bleker’, is het wonderwel op dit laatste punt eens met zijn opponent. “Rutte heeft geen beste beurt gemaakt met Zwarte Piet.”

De twee praten verder door over Rosenmöller. Kee kwam de oud-GroenLinksleider tegen in de wandelgangen en zag duidelijk dat hij er zin in heeft lijsttrekker te zijn bij de komende Eerste Kamer-verkiezingen. Francisco van Jole constateert dat het patriarchaat bij GroenLinks nog stevig overeind staat met drie mannelijke lijsttrekkers. “Maar we weten van de premier hoe moeilijk het is om kwalitatief goede vrouwen te vinden,” constateert hij spottend.