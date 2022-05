Rusland bijt zich stuk op Oekraïne: 'Al een derde van invasiemacht verloren'

Rusland is vermoedelijk een derde van zijn militaire invasiemacht in Oekraïne verloren. Dat zegt de Britse inlichtingendienst. Het leger van dictator Vladimir Poetin heeft weliswaar enorme verwoestingen aangericht in Oekraïne, maar is er nauwelijks in geslaagd gebied te veroveren. Veel Russische soldaten zijn omgekomen tijdens de strijd, een ander groot deel is gedeserteerd.