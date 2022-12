OM: Rus uit Gelderland smokkelde microchips naar Rusland, mogelijk gebruikt voor militaire doeleinden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

© cc foto: Harrison Broadbent

De Russische Dmitri K. (55) uit Gelderland zou twee miljoen euro aan microchips en andere technologie hebben geprobeerd te smokkelen naar Rusland. Daarvoor zou hij zijn bedrijf dat gevestigd is in een Gelders dorpje gebruikt hebben als dekmantel. Nadat de EU sancties invoerde tegen Rusland, veranderde hij de naam van zijn zaak en ging op papier niet meer handelen in radio-elektronische onderdelen maar in kantoorartikelen en andere consumentenproducten.

Volgens het Openbaar Ministerie bleef hij doorgaan met de verkoop van microchips of onderdelen daarvan. De EU-sancties omzeilde hij door zijn facturen te richten aan een bedrijf uit Malediven, terwijl zijn producten uiteindelijk bedoeld waren aan Russische bedrijven. In totaal heeft hij tussen juni en september acht facturen vervalst.

''Tijdens het onderzoek krijgen we een steeds beter beeld hoe in opdracht van Russische bedrijven op grote schaal technologie werd aangeschaft. Dat laten ze naar Nederland zenden, waar het via andere landen uiteindelijk terechtkomt in Rusland. Waarschijnlijk is die technologie gebruikt voor militaire doeleinden”, vertelt de officier van justitie donderdag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Rotterdam.

De technologische goederen waaronder microchips zijn uiteindelijk geleverd aan een bedrijf in Moskou, die zaken doet met Rostec, een hightechbedrijf dat levert aan de wapenindustrie. De verdachte heeft ook geprobeerd om drones naar Rusland te smokkelen, die volgens de officier van justitie hetzelfde type drones zijn als die van de Russische leger. Ook stond de telefoon van de man vol met pro-Russische beeldmateriaal, waaronder een foto van een vermoedelijk overleden Oekraïense soldaat. ‘’Verdachte vindt dat wij het zwaar aanzetten. Maar we kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor de maatschappelijke context’’, aldus de officier.

‘’Er wordt nu een gigantisch verhaal van gemaakt. Ja, er zijn spullen aan een bedrijf in Moskou geleverd, de betalingen kwamen ook gewoon uit Rusland. Daar is niks geheims aan’’, zegt de advocaat van de verdachte. ‘’En dat bedrijf doet weer zaken met Rostec, een gigantisch bedrijf, dat ook weleens aan de wapenindustrie levert. Maar nergens blijkt uit dat de goederen van mijn cliënt zijn beland bij het Russische leger.” Volgens de advocaat is er een typefout gemaakt en gaat het niet om twee miljoen euro aan goederen maar drie ton. De verdachte man zou de naam van zijn onderneming veranderend hebben, omdat er een ander bedrijf een soort gelijke naam heeft.

De directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwde al eind oktober dat Rusland gebruikmaakt van tientallen dekmantelbedrijven om technologie uit het Westen het land binnen te krijgen. Daardoor leveren Nederlandse bedrijven onbewust onder meer microchips aan Rusland.