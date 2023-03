Regering-Netanyahu drukt omstreden wet door en duwt Israël verder naar rand van dictatuur

23 mrt. 2023 - 13:18

[Volgens de oppositie staat de democratie in Israël ernstig onder druk. Ook donderdag wordt er op meerdere plekken in het land gedemonstreerd…] Maar wat houdt democratie in een apartheidsstaat überhaupt in? Democratische rechten voor een bepaalde etnisch/religieuze groep en geen rechten voor de andere groep. Zolang de oppositie en de demonstranten geen gelijke rechten voor Palestijnen eisen (ook die al meer dan een halve eeuw onder illegale bezetting leven), is de roep om democratie niets waard.