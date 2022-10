Rechter tikt kabinet-Rutte op de vingers: asielopvang ondermaats en in strijd met Europese normen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Wat voor veel mensen al lange tijd duidelijk was, is nu ook door de bestuursrechter in Den Haag bepaald: de asielopvang in Nederland is ondermaats, inhumaan en in strijd met Europese normen. De rechter heeft de overheid bevolen direct maatregelen te nemen. De zaak was aangespannen door VluchtelingenWerk.

Deze zomer ontstond een enorme chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die werd onder meer veroorzaakt door een tekort aan medewerkers, opvangplekken en doorstroommogelijkheden. Allen als gevolg van het asielbeleid van opeenvolgende kabinetten-Rutte. ‘Op de Staat en het COA rust de verplichting om asielzoekers menswaardig op te vangen’, tikte de rechter de regering donderdag op de vingers.

Met overmacht heeft de dramatische situatie in Ter Apel weinig te maken. Er is geen sprake van een recordaantal asielzoekers en met de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben rijk en gemeenten laten zien in korte tijd voor veel opvangplekken te kunnen zorgen. Oekraïners hebben echter een aparte status gekregen van de Nederlandse overheid, iets dat ook in strijd is met Europese wetgeving. Dat concludeerde het College voor de Rechten van de Mens al eerder.

De uitspraak van de rechter betekent dat de overheid nu alles op alles moet zetten om de opvang in orde te maken. Dat houdt in dat iedere asielzoeker een overdekte slaapplaats heeft, water en voedsel, en toegang tot hygiënisch sanitair. De overheid moet daarnaast binnen negen maanden zorgen voor een slaapkamer ‘met minimaal 4 m2 slaapruimte per persoon, een deur die kan worden afgesloten en een raam dat kan worden geopend’, zo laat de NOS weten. Veel opvangplekken die gereserveerd waren voor Oekraïense vluchtelingen staan leeg, die zullen worden gebruikt voor de opvang van andere asielzoekers.

‘Een kraakheldere en noodzakelijke uitspraak,’ noemt VluchtelingenWerk de uitspraak van de rechter. Voorzitter Frank Candel hangt de vlag echter nog niet uit. ‘Het is triest dat voor iets basaals als humane opvang een uitspraak van de rechter nodig is. En we zijn pas blij als geen enkele asielzoeker meer in een tent, gymzaal of evenementenhal hoeft te slapen.’