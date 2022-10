Raketaanvallen op Kyiv en andere steden tijdens ochtendspits Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

Inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kyiv die maandagochtend op weg waren hun werk werden doelwit van een Russische raketaanval. De aanval vond plaats tijdens een live-verbinding van een BBC-journalist met Londen (zie video boven). Op andere beelden is te zien dat onder andere gewone personenauto's getroffen worden. Een andere raket trof een populair park en verwoestte onder meer een kinderspeelplaats.

Het is de eerste raketaanval op de hoofdstad na een periode van relatieve rust waarbij het dagelijks leven zich hervat had. Journalisten melden dat de raketten meer op het stadscentrum gericht waren dan voorheen. Minstens vier raketten zouden zijn neergekomen. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend.

Op een door een correspondent van het Britse blad The Economist verspreidde video is een explosie tussen het stadsverkeer te zien. Een voorbijganger maakt zich uit de voeten, een boek nog in de hand.

Op een andere video is een tienermeisje te zien dat vlucht voor het raketgeweld en bedolven raakt onder een schokgolf.

President Zelensky verklaarde via Telegam:

"Ze trachten ons te vernietigen en van de aardbodem te vegen. Onze mensen vernietigen die thuis slapen in Zaporizhzhia. Mensen vermoorden die naar hun werk gaan in Dnipro en Kyiv. Het luchtalarm houdt overal in Oekraïne aan. Er zijn inslagen van raketten. Helaas zijn er doden en gewonden. Verlaat alstublieft niet de schuilkelders. Zorg voor uzelf en uw dierbaren. Laat ons volhouden en sterk zijn."

Het AD meldt dat de aanval op de stad kenmerken is voor de werkwijze van de nieuwe opperbevelhebber van de Russische invasiemacht in Oekraïne, Sergej Soerovikin, bijgenaamd 'de slager van Aleppo':