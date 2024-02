PVV en BBB zijn in de val gelopen

Daarna gaat het over de moeizame formatie waarbij steeds meer geruzied wordt. Volgens Kee zoeken alle partijen naar een methode om te voorkomen dat ze de schuld krijgen als de formatie klapt. Van Jole merkt op dat het lijkt alsof PVV en BBB in de val zijn gelopen met de afspraak dat er geen geld meer wordt uitgetrokken voor maatregelen zo lang er geen nieuw kabinet is. "Dat klonk ze redelijk in de oren maar ze gaan er nu achter komen dat ze steeds tegen zaken uit hun eigen verkiezingsprogramma moeten stemmen, zoals afschaffing van het eigen risico in de zorg. Dat gaat hen veel schade berokkenen."