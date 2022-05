PvdA-leider Kuiken laat F-woord vallen tijdens bijeenkomst met GroenLinks

Binnen zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks bestaan er grote meningsverschillen over de manier waarop beide partijen moeten samenwerken. Die variëren van elkaar simpelweg niet loslaten in onderhandelingen, tot samensmelten tot één partij. Vooral dat laatste stuit bij een deel van de achterban op grote weerstand nu de twee linkse partijen graag een gezamenlijke Eerste Kamerfractie zouden vormen. Een aantal GroenLinks-leden heeft er zelfs een actiegroep voor in het leven geroepen: GroenLinksers tegen fusie.