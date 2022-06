Protest tegen een gebrek aan visie

27 jun. 2022 - 8:39

Ik vind een speech van Greta op Glastonbury wel een mooi voorbeeld van de spagaat waar we in zitten. Een ticket voor Glastonbury kost zo'n 325 euro (niet betaalbaar voor veel mensen in het VK), de mensen kwamen massaal met de auto (files overal, treinstaking in het VK), artiesten + crews die van over de hele wereld worden ingevlogen. Dit evenement is net zo slecht voor het klimaat dan de F1 in Zandvoort, voor de 'happy few', maar blijkbaar wel een mooi podium voor Greta. De oude Greta had gezegd dat alle bezoekers zich de ogen uit de kop moesten schamen dat ze aanwezig waren op zo'n decadent, vervuilend festijn. We zitten allemaal gevangen in onze eigen consumptie, en niemand wil minder. De enige hoop is dat we met innovaties en klimaatadaptie (letterlijk) het hoofd boven water kunnen houden. Daar zou het geld in Nederland heen moeten gaan, en daar zou de nieuwe economie zich op moeten richten.

3 Reacties