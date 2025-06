Pride Maand: glitter, glijmiddel en het gevaar van verdwijnen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Juni. De maand waarin regenbogen uit elke porie van de samenleving spuiten: op trams, melkpakken, ambtenaren en algoritmes. En prompt hoor je ze weer: “Waarom moet dat nou allemaal? We zijn toch al gelijk?”

Was het maar zo.

In Nederland kun je, met een beetje geluk en timing, hand in hand lopen zonder commentaar. Maar dat is niet de norm, dat is een privilege. En zodra je buiten de landsgrenzen stapt, verandert het toneel.

Neem Hongarije. Daar wordt elke Pride-posters nog net niet met vuur verbrand. Een wet verbiedt “LHBT-inhoud” voor minderjarigen. Seksuele voorlichting? Mag, zolang het over het huwelijk tussen man en vrouw gaat en er geen glitter aan te pas komt. In plaats van liefde te beschermen, beschermt de staat er het recht op onwetendheid.

Polen doet vrolijk mee. Meer dan honderd “LHBT-vrije zones”, als ware het besmettingshaarden. Zo’n sticker op je stadspaneel is goedkoper dan goede voorlichting, natuurlijk. Het idee? Onzichtbaarheid als oplossing. Als je homo’s maar nergens ziet, lossen ze vanzelf op.

En dan Turkije, het land waar mannen elkaar insmeren met olie, worstelend in een nationale sport die meer homo-erotiek bevat dan een aflevering van RuPaul’s Drag Race, maar o wee als je zegt dat je gay bént. Daar glijdt je bestaan letterlijk tussen je vingers door. Olie is daar geen glijmiddel voor gelijkheid, maar een laag waarmee je de waarheid verbergt.

Servië, waar Pride door de overheid zelf wordt afgeraden. Roemenië, waar de senaat een wet heeft aangenomen tegen “homopropaganda” op scholen, want stel je voor dat kinderen leren dat liefde in meer dan één vorm bestaat.

Bulgarije, 2024: een wet verbiedt LHBTQ+ voorlichting op scholen. Protesten barsten los. De boodschap van de staat: “Je mag bestaan, zolang je je mond maar houdt.”

Bosnië? Een filmvertoning over diversiteit wordt bedreigd, en de politie verbiedt het evenement "voor de veiligheid". Dat is alsof je zegt: “Om te voorkomen dat je in elkaar geslagen wordt, slaan we alvast je plannen kapot.”

En dit zijn geen uithoeken van de wereld. Dit zijn EU-lidstaten en kandidaten. Ze eten van de democratische taart, maar spugen de regenboogversiering uit.

Pride is dus geen overdaad. Het is noodzaak. Het is de jaarlijkse opgestoken middelvinger tegen het idee dat je identiteit iets is dat je moet verbergen om veilig te blijven.

Zolang mensen moeten kiezen tussen zichzelf zijn of onzichtbaar blijven, is Pride onmisbaar.

En voor wie denkt dat het wel meevalt: smeer jezelf in met olie, wikkel een regenboogvlag om je heen en loop hand in hand door Warschau.

Kijk hoe ver je komt.