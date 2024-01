24 dec. 2023 - 20:49

Kunnen we even eens stoppen met dat ‘premier van alle Nederlanders’. In dit land zijn er visies wat er met dit land het beste kan, die haaks op elkaar staan. Dat is niet nieuws. We hebben al gehad katholieken tegen protestanten en dat was in de tachtigjarige oorlog helemaal hot. Ook hebben we remonstranten tegen contraremonstranten gehad. Hoeken tegen kabeljauwen. Alleen nu vechten we dat uit met een kleurwedstrijd eens in de vier jaar. De partijen met de meeste gekleurde vakjes, mogen een regering samenstellen en een premier aanwijzen. Die premier voert het beleid uit wat die meerderheid wil en vertegenwoordigd die meerderheid. Dus kan er beleid komen wat haaks staat wat die minderheid wil. Een premier is dus een politieke getinte functie. Democratie betekent dus ook dat je een premier krijgt waar je persoonlijk niet mee maar veel tegen hebt. Er is wel een instituut dat Nederland vertegenwoordigd maar geen politieke verantwoording heeft en dus ook geen binding. Dat is de koning. De koning is voor iedereen, niet de premier. Verder voelt een groot deel van Nederland zich niet vertegenwoordigd door Timmermans. Dus ook bij hem kan je stellen dat hij nooit ‘de premier van alle Nederlanders’ kan worden.

