Poetin drijft landen in de armen van de NAVO

13 mei 2022 - 7:43

Poetin is gek. Heel de wereld ziet dat hij aan alle kanten verloren heeft en maar stug doorgaan. Ik kan niet anders concluderen dan dat hij vecht met molentjes. Het is alleen te hopen dat hij nooit ontdekt dat wij ze echt hebben. Voor een bijdrage aan zijn militaire operatie gaat hij langs bij zijn oliegarchen. Met een collectebus: “Is het Poet in of Put in?” U begrijpt het al. Het is pompen of verzuipen voor de jongens en verzet is er nauwelijks “NA VAL NY oppositie gebroken!” Maar grotere hekel heb ik aan westerse handelaren. Die vreselijk, vuile, vieze, vette verraders..... die zo enthousiast mee bewegen..... aan de kassa. Tijd om de vrije markt economie eens aan banden te leggen. Maar nee! Ze gaan de belasting verhogen. Jèh! Alsof ze geen accountants hebben.

