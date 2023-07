Pieter Omtzigt is in zijn gehele carrière nog nooit zo dicht bij het Torentje geweest Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De keus die Omtzigt zal maken houdt alle andere politieke partijen intensief bezig.

Nu bekend is geworden dat Pieter Omtzigt niet naar de BBB zal gaan en niet wil terugkeren naar het CDA, blijven er voor hem nog twee opties mogelijk om uit te kiezen: stoppen als politicus of met een uitgebreide kandidatenlijst aan de verkiezingen gaan deelnemen.

De keus die Omtzigt zal maken houdt alle andere politieke partijen intensief bezig. Niet alleen vanwege het feit dat uit alle peilingen thans blijkt dat Omtzigt een enorme stemmentrekker is. Maar vooral omdat volgens een recente opiniepeiling een meerderheid van de kiezers wil dat hij de nieuwe premier van Nederland wordt. Zeker nu VVD-politicus Klaas Dijkhoff niet terugkeert als nieuwe leider van de VVD.

Virtueel is Pieter Omtzigt dus nog nooit zo dicht bij het Torentje geweest. Het is de vraag of hij daadwerkelijk in het Torentje zal komen na de verkiezingen. Daarvoor moet nog een tweetal zware barrières door hem genomen worden.

De belangrijkste barrière ligt op het persoonlijk vlak. Wil Omtzigt nog wel verder in “de giftige omgeving van den Haag”. Recent gaf hij aan die opmerking van de vertrokken SP-politica Renske Leijten te delen. Maar ook deelde hij in de media mede nog niet klaar te zijn.

Nu nog een geheel nieuwe partij oprichten met een kandidatenlijst van zeker 25-30 mensen vanwege de peilingen is gewoon onmogelijk. Voor zover althans hij in het geheim al niet een tijd bezig is om die lijst samen te stellen en deze nagenoeg al gereed in de la heeft liggen.

Zijn gezondheid en persoonlijke eigenschappen kunnen ook een belangrijke barrière vormen om in het Torentje zijn intrek te nemen. Rutte heeft aangetoond dat het premierschap altijd nagenoeg 24/7 keihard werken is om als verbinder de boel bij elkaar te kunnen houden. Het premierschap trekt derhalve een zware wissel op het privéleven van een politicus en vereist ook persoonlijke eigenschappen als verbinder. Laatstgenoemde kwalificaties wijzen in een richting om het vooral zelf niet te doen.