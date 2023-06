Pete Hoekstra's fake news

23 dec. 2017 - 9:18

Code of Conduct van de regering Trump; Als je iets zegt dan moet dat gelogen zijn, of, "You're fired" Als iemand zegt dat je liegt dan ontken je dat, of "You are Fired!" Als iemand aantont dat je liegt dan ontken je dat je het ontkend hebt, of "You are Fired!" Enz. Enz.

1 Reactie