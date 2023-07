Partijen moeten geen beloftes doen maar eerlijk zijn over hun prioriteiten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Volgens Antonie Kerstholt, voor lezers van Joop bekend opiniemaker, wordt in het volgende kabinet niet de premier maar de Minister van Financiën de belangrijkste bewindspersoon. Er komen volgens hem magere jaren aan. Dan is de persoon met de hand op de knip de sleutelfiguur in de politiek. Hij beveelt de partijen dan ook aan in de komende verkiezingsstrijd niet teveel te beloven.

Daar heeft Antonie gelijk in maar we mogen wel van de kandidaten verwachten dat ze prioriteiten stellen. Het volgende voorbeeld haal ik uit mijn geheugen. Het kan zijn dat er bepaalde details niet kloppen.

De Braziliaanse deelstaat Ceará behoort tot de armste van Brazilië. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de kindersterfte schrikbarend en alleen maar vergelijkbaar met die in Afrika ten zuiden van de Sahara. Toen won de PSDB, de partij van de Braziliaanse sociaaldemocratie, de verkiezingen met het volgende verhaal: "Die kindersterfte is een schandaal. Als wij aan de macht komen, heeft het bestrijden daarvan de topprioriteit. Dit betekent dat er voor heel veel andere dingen geen geld zal zijn."

Zo is het ook gegaan. De partij besteedde het budget van de deelstaat bijna helemaal aan gezondheidszorg voor kinderen en andere vormen van armoedebestrijding. Diensten waar de beter gesitueerden van profiteerden, werden aan de markt overgelaten. Vertaald naar de Nederlandse situatie zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen: "Onze focus ligt geheel bij een fijnmazig openbaar vervoer. Wij hebben dus geen geld meer voor het aanleggen van snelwegen maar als een bedrijf tolwegen wil aanleggen en exploiteren, zullen we dat faciliteren."

Of: "Onze welvaart is afhankelijk van goed draaiende bedrijven. Zij moeten zo veel mogelijk in de watten worden gelegd en infrastructuur is bedoeld om hun bereikbaarheid te vergroten. Verwacht niets op het gebied van toeslagen en uitkeringen."

Dan wel: "Dat een land als het onze 40.000 daklozen kent, is een grote schande. Het budget voor volkshuisvesting wordt ingezet voor het onderdak brengen van deze daklozen. Al er daarna nog iets voor is, zien wij verder."

Zo doe je dat in tijden van schaarste. Je vertelt als partij en als kandidaat eerlijk wat er van je te verwachten valt, wie straks het nakijken heeft en wie niet.

Stem nooit op een partij die vaag is over financiële prioriteiten.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.