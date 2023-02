Parlement moet zich schamen na grote woorden over zorgpersoneel

24 jun. 2020 - 13:44

Het was juist jammer dat het voorstel zo vaag was... doe dan een voorstel en zeg erbij hoe je het wilt betalen. Er werken veel mensen in de zorg. Dus 100 euro per/maand er bij voor iedereen is 20 euro per maand extra belasting voor de andere werkenden... of we kiezen gewoon voor verhoging van de premie van 10 euro per maand voor iedereen. Alleen roepen dat je meer salaris/beloning wil... maar er niet concreet over wilt worden (hoeveel en hoe te betalen) is gewoon een vorm van populisme. Maw de oppositie die een wit voetje bij de kiezer wil halen.

