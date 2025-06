Pardon dat ik ademhaal Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 306 keer bekeken • bewaren

Misschien ben ik een oude boomer. Of gewoon iemand die liever bot is dan bang.

Je mag tegenwoordig nog maar één ding zeggen: dat je gekwetst bent. Alles daarbuiten is verdacht. Zeg je iets over iemands uiterlijk? Dan is het shaming. Maak je een grapje? Dan is het problematisch. Stel je een directe vraag? Dan ben je een grensoverschrijdend monster met een verborgen agenda.

Zeg je bijvoorbeeld dat Greta Thunberg eruitziet alsof ze al tien jaar met migraine in een kelder opgesloten zit, dan ben je niet iemand met een losse observatie, nee, dan ben je een klimaatseksist die waarschijnlijk ook nog tegen zonnepanelen is. Of je merkt op dat prinses Amalia toch weer wat lijkt te zijn aangekomen. Fout. Straf. Op het internetplein genageld met de hashtag #BodyPositivityOfSterven. Terwijl we vroeger gewoon zeiden: “zo, die is weer aan de wijn met toastjes,” en dan ging je door met je leven. Geen schandaal. Geen rectificatie. Gewoon een zin, en verder met de spruitjes.

Vergelijkingen zijn ook inmiddels levensgevaarlijk. Je gebruikt er één, en meteen fronst er iemand alsof je net de Holocaust in een meme hebt gegoten. “Die vergelijking gaat niet op.” Nee, natuurlijk niet, kampioen letterkunde. Het is een vergelijking. Het idee is: iets invoelbaar maken, niet de geschiedenis herschrijven. Maar verbeelding is verdacht geworden. Ironie moet ondertiteld. En Jezus zelf zou vandaag op sociale media worden uitgekotst wegens schapenshaming.

Kijk, sommige kritiek is terecht. Soms zeg je iets lulligs, en is het goed dat iemand dat teruggeeft. Maar dat is iets anders dan de drift om alles op te blazen tot morele code rood. Die kramp zit ons collectief in de weg. We praten niet meer om iets te begrijpen, maar om te corrigeren. Het gesprek is geen gesprek meer. Het is een audit.

Ik ben zelf homo én, jawel, een niet westerse allochtoon, officieel dan, al ben ik vrij wit en doe ik niet mee aan het Grote Gekrenkte Koor. Ik zing vals, ongefilterd, en zonder draaiboek. Ik zeg dingen die ik zie. Soms raak, soms mis. En dat moet kunnen. Want als we alleen nog spreken binnen de marges van totale veiligheid, dan houden we uiteindelijk alleen stilte over.

Misschien ben ik een oude boomer. Of gewoon iemand die liever bot is dan bang. Die leeft in een wereld waar je af en toe een scheve opmerking maakt, en daarna een glas wijn inschenkt, in plaats van een openbare verontschuldiging op LinkedIn te plaatsen.

Dus ja. Pardon dat ik ademhaal.

Zal ik het voortaan fluisteren in genderneutrale morsecode, met een QR-code naar m’n intenties erbij?