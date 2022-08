Oudere vaders krijgen vaker kinderen met hersenbeschadiging

Autisme, schizofrenie en mogelijk IQ mede-bepaald door leeftijd vader

Mannen die na hun vijftigste vader worden hebben een twee keer zo grote kans dat hun kinderen een hersenaandoening als autisme of schizofrenie hebben, als mannen die in de twintig zijn.

Dat blijkt uit onderzoek aan het Queensland Brain Institute . Het verband was al eerder uitgebreid aangetoond in epidemiologische studies, maar nu is er ook genetisch bewijs gevonden in een studie met muizen. De onderzoekers hebben ontdekt dat variaties in het DNA, waarvan we weten dat ze bij mensen een rol spelen bij de genoemde hersenaandoeningen, vaker voorkomen in het sperma van oudere muizen. De hersenen van het kroost van de muizen met die variatie in hun DNA vertoonde afwijkingen, net als hun gedrag. Volgens de onderzoekers is het daarmee zo goed als zeker dat er ook bij mensen een verband is tussen de leeftijd van de vader en de kans dat zijn kinderen een hersenaandoening hebben. En er zijn ook aanwijzingen dat het van invloed is op het IQ van het kind. Onderzoeker John McGrath: