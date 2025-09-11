Oud-president Brazilië Bolsonaro schuldig bevonden aan het plannen van een staatsgreep Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft de extreemrechtse oud-president Jair Bolsonaro, "de Trump van de Amazone", veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Drie van de vijf rechters hebben daarvoor gestemd, waardoor er een meerderheid is. Bolsonaro wordt ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Eén rechter stemde tegen, een ander moet nog een stem uitbrengen, maar die doet er niet meer toe.

Volgens het hooggerechtshof was Bolsonaro nauw betrokken bij het beramen van een staatsgreep om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Met deze uitspraak wordt Bolsonaro de eerste oud-president in de geschiedenis van Brazilië die wordt veroordeeld voor aanvallen op de democratie, zo meldt Reuters.

De aanklachten tegen Bolsonaro zijn ook gekoppeld aan diens vermeende aanzetting tot de rellen in januari 2023, toen duizenden van zijn aanhangers het Congres, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof in hoofdstad Brasília bestormden. Die aanslag op de Braziliaanse democratie deed sterk denken aan die van Trump en zijn MAGA-beweging die op 6 januari 2021 het Amerikaanse Congres bestormde.

De uitspraak zal naar verwachting de Trump ook verder op stang jagen. Hij heeft, net als bij hemzelf, de zaak tegen Bolsonaro al een "heksenjacht" genoemd en legde Brazilië hoge importtarieven op als vergelding voor de vervolging van de oud-president.