Op hol geslagen brokstuk bedreigt de Aarde

27 sep. 2022 - 15:04

Ik had 96 a 97 % procent goedkeuring annexatie voorspeld. Na 20% tellen stemmen staat de teller op 96%. Komende weken worden spannend gebruikt hij kernwapens als het Russische leger nog veel meer terrein gaat verliezen. Het antwoord van Amerika aan Rusland op gebruik kernwapens is dat het catastrofale gevolgen zal hebben. In diplomatieke termen de zwaarste term die je kunt gebruiken. Gebruik van atoombommen zal met atoombommen kunnen worden beantwoord. Een bom op Kiev betekent een bom op Moskou. Dan wel we gaan actief meedoen aan de oorlog en nog meer Russen omleggen. Diplomatiek netjes gezegd. Dat Rusland militair kansloos is tegen de Navo bewijst Oekraïne al. Ook is mogelijk dat Rusland de gasvoorraden in Europa gaat saboteren. Ook dat is een oorlogssituatie en verklaring.