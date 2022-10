Oorlogsprofiteur Shell boekt miljarden winst door hoge olie- en gasprijs

Shell heeft het derde kwartaal van dit jaar ruim geprofiteerd van de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van de sterk gestegen olie- en gasprijzen, boekte het concern een winst van 9,4 miljard euro, het een na beste kwartaal voor Shell ooit. Het meest winstgevende kwartaal ooit was het tweede kwartaal van dit jaar.

Een groot deel van die winst vloeit rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders, zo meldt The New York Times. Ook is Shell van plan om voor ongeveer 4 miljard euro aan aandelen terug te kopen, zogeheten buybacks, waarmee de koers van het aandeel kunstmatig wordt opgehoogd.