Oorlog en vrede Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 667 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Brigitte Werner

Het koninkrijk danst de zomer in en een reces laat men zich niet ontnemen

Voor steeds meer gewone mensen breekt het moment van de waarheid aan: zij krijgen een nieuw energiecontract waardoor zij de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Er werd even nagedacht over nog eens 500 euro steun voor de onderste regionen van het inkomensgebouw maar dat is volgens premier Rutte technisch onhaalbaar zodat men maar op een houtje moet bijten. Dit terwijl er in het kader van de lockdowns op stel en sprong regelingen uit de grond werden gestampt om bedrijven te steunen bij het voldoen van loonbetalingen en vaste lasten.

Een directe confrontatie met de boze boeren wordt vermeden door de eeuwige Johan Remkes naar voren te schuiven als “bemiddelaar”.

De politie verdreef protesterende artsen van het Binnenhof. Zij eisten niet meer geld maar een beetje meer dan tien tot twintig minuten om hun patiënten te behandelen.

Prinses Amalia doet haar achttiende verjaardag nog eens dunnetjes over met een feest voor honderden mensen, aldus Marie Antoinette in herinnering roepend.

Nu dan breekt in politiek Den Haag het reces aan. Het reces is heilig. Het reces is altijd wel verdiend. Premier De Geer ging tenslotte in de dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ook gezellig naar het Zwarte Woud.

Zo danst het koninkrijk de tweede helft van dit rampjaar binnen. Wie de harde feiten van de energieprijzen nog kan negeren, gaat op (vlieg)vakantie of op restaurant. Ondertussen neemt het huizenaanbod toe. Verkopers merken dat ze weer weken moeten wachten voor zich een serieuze belangstellende aandient. Net als de houders van een variabel energiecontract leren ze dat ze zich te rijk hebben gerekend. Overbiedingen kunnen zij vergeten. Om te beginnen. En potentiële kopers denken: “Als we nog een jaartje wachten krijgen we misschien veel meer huis voor veel minder geld”.

Dan is er de in april opgestarte wapenwedloop tussen de NAVO en het vijandige Rusland, terwijl China steeds vaker als een bedreiging wordt gezien en niet als een kans. De wereld lijkt uiteen te vallen in verschillende blokken die zich van elkaar isoleren, althans een groot deel van de wereld, want voor de meeste landen in Afrika, Azië en Zuid Amerika wordt het dan een keuze tussen de duivel Beëlzebub en Yanluo Wang.

Het wederzijdse wantrouwen leidt tot gigantische investeringen in wapentuig, die uiteindelijk improductief zijn. Er is even geen tijd en prioriteit voor klimaatbeleid. De kolencentrales worden opgestookt: onze schoorstenen moeten roken, die van onze tegenstanders zo weinig mogelijk. Hongersnoden zijn geen rampen meer maar strategische kansen en gelegenheden de beschuldigende vinger op de ander te richten. Zeker als de situatie zich toespitst, wordt de waarheid landverraad.

Ja, dit is echt een tijd voor reces. Om te genieten van de stilte voor de storm... Dan blijft er ook wel een uur of zes over voor Oorlog en Vrede. het meesterwerk van Oscarwinnaar Sergej Bondartsjoek. Het is verdomd nog een parabel voor onze tijd ook.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.