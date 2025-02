&... Olympische oudejaarsstunt

Youp van 't Hek herdenkt Flappie ... Disney vindt anorexia grappig ... 15-jarige bedwingt 7 hoogste bergen

Voor Youp van ’t Hek staat kerstmis in het teken van de vijftigste sterfdag van Flappie. De cabaretier staat stil bij de dood van het konijn, dat volgens zijn liedje met kerst wordt geserveerd. “Het was kerstochtend 1961”, verwijst Van ’t Hek naar de tekst van zijn kerstnummer uit 1981 . “Dus morgen is Flappie vijftig jaar dood! Wij staan er bij stil”, twitterde de cabaretier zaterdag. Hij schreef het nummer oorspronkelijk voor het studentencabaret van zijn zus. ( De Pers

Disney’s idee van grappig is weer heel wat anders. In een nieuwe serie worden grappen gemaakt over anorexia. Het kwam de entertainmentreus op een felle tik op de vingers te staan van actrice Demi Lovato, zelf uit de Dinsney-stal voortgekomen. Ze twitterde: ‘Beste Disney, over eetstoornissen maak je geen geintjes.’ Lovato verbleef vorig jaar drie maanden in een kliniek waar ze werd behandeld voor anorexia, boulimia en het snijden in haar lichaam. In een tweet terug zei Disney dat de afleveringen zo snel mogelijk worden verwijderd. ( Noord-Hollands Dagblad ).