Okee, wie begrijpt dit?

13 jul. 2013 - 12:41

Een revolutie is als een wolf in schaapskleren. Je ziet een revolutie pas als het te laat is. Als het eerste schaap over de (bever)dam is volgt de rest? Dode bever in een dode wolf, betekent symbolisch blijkbaar burger die in een revolutie werd gebracht. Na deze aktie niet meer? In Egypte is die 'wolf' in ieder geval springlevend, en ook de (bever)'dam'.