Occupy now bestaat uit emotie

18 okt. 2011 - 9:00

Ik weet het niet. Emoties kunnen snel omslaan. Dat zien we dagelijks op de beurzen. Eén uitspraak en alles keldert. En stijgt weer even makkelijk als er een andere uitspraak komt. Kortom. Algehele onzekerheid. Blijkbaar hebben we daar allemaal in meer of mindere mate last van. Maar dat is toch al jaren gaande. Veel nieuws bestaat uit hypes waar kort heel veel verontwaardiging over ontstaat en na twee dagen geen nieuws meer is. Of is dat juist al een jarenlange voorbode voor algehele ontreddering. Han. Help me eens.