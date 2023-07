Nu graag 'functie elders' voor Mark Rutte

Nu Mark Rutte zelf zijn kabinet heeft opgeblazen en Rutte IV demissionair aanblijft tot er een nieuwe regering is aangetreden zal Nederland op slot blijven en zullen crisissen niet worden opgelost. Een demissionair kabinet kan immers geen besluiten nemen over thema’s die controversieel zijn.

Uit de laatste peilingen blijkt dat de VVD of de BBB bij de komende verkiezingen de grootste partij zal worden. Die partij mag in Nederland het voortouw nemen in coalitiebesprekingen. De kans is derhalve groot dat Mark Rutte opnieuw premier zal kunnen worden. Als hij leider blijft van de VVD en de VVD daadwerkelijk de grootste partij wordt na de verkiezingen.