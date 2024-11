'Ik probeer me voor te stellen hoe het is als ik als vrouw alleen nog onder begeleiding van een man naar buiten mag', zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV. 'Geen recht over je eigen lijf en nog minder waard zijn dan een huisdier. Een kat mag tenminste nog alleen naar buiten om te spelen. Ik probeer het me voor te stellen hoe het is, maar niks komt in de buurt van wat Afghaanse vrouwen dag in dag uit meemaken.'