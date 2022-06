Nederlandse jager ziet helper aan voor wild zwijn en haalt trekker over

Een Nederlandse jager heeft in Duitsland zijn jachthelper aangezien voor een wild zwijn en hem beschoten. Het slachtoffer raakt daarbij zwaargewond aan zijn hand. Tegen de jager is door de Duitse justitie een vooronderzoek geopend. Dat meldt De Stentor .

Het voorval vond plaats in de buurt van Niedersohren, tussen Frankfurt en de Luxemburgse grens. De 65-jarige Nederlander had daar een jachtterein afgehuurd en werd bijgestaan door een 54-jarige landgenoot in de jacht op wilde zwijnen. De helper lag rond middernacht in het gras naar de sterren te kijken, toen de jager dacht een makkelijke prooi in het vizier te hebben.