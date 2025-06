Nederlandse auteurs verlaten uitgeverij vanwege samenwerking met genocide-investeerder KKR

Meerdere Nederlandse auteurs keren uitgeverijconcern VBK de rug toe omdat het eigendom is van het omstreden Amerikaanse private-equityfonds KKR. Dat meldt Follow The Money . KKR investeert onder meer in de Israëlische defensie-industrie. Onder VBK vallen bekende uitgeverijen als Alfabet, Ambo Anthos, Atlas Contact en Luitingh-Sijthoff.

Nadat eerder al bekend werd dat KKR ook eigenaar is van Nederlandse festivals zoals Zwarte Cross, Milkshake en Best Kept Secret, zegden meerder artiesten er hun optredens af. KKR investeert in defensiebedrijven die leveren aan Israël en in een datacentrum daar. Ook investeert het fonds samen met Axel Springer in een Israëlische website die advertenties plaatst voor woningen in illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.