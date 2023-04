Nederland gaat naar de tering en in al die rapporten lees je precies hoe dat komt

20 apr. 2023 - 7:45

De titel van dit artikel is "Nederland gaat naar de tering". In het AIVD rapport had men het over het complot van "een kwaadaardige elite die in Nederland de macht in handen heeft". Dus ofwel de politici zijn compleet incompetent ofwel de politici doen dit moedwillig. Laten we hopen dat het het eerste is.

