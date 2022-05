Naar een groene of eco-democratie

Is onze democratie klaar voor het komende Ecologische Tijdperk?

Hoe duurzaam is onze Tweede Kamer eigenlijk? Hoe duurzaam ons partijenstelsel?

Het is duidelijk dat er aan de verduurzaming van onze parlementaire democratie het nodige dient te gebeuren.

Voor een koerswijziging in eco-democratische zin kan naamswijziging een goed begin zijn. Zo'n nieuwe naam moet dan wel veel meer lyrisch zijn dan de huidige.

VVD, CDA , PvdA, etc. dat zijn afko-namen, te zeer uit een tijd die voorgoed achter ons ligt.

Mèèr poëzie in de namen van onze partijen! Het mag best wat groener, wat sappiger! Dan gaan de partijen ons ook weer meer aanspreken. En dat wordt tijd.

PvdA en GroenLinks kunnen opgaan op in de Partij van de Aardbei. De aardbei is zowel groen als rood. Bovendien is de aardbei een attractieve vrucht. Plezant socialisme, zou de Vlaming zeggen