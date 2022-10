Na de tuigvloggers nu de stuntfietsers?

1 aug. 2017 - 20:57

Tuigvloggers minachten, zetten aan tot geweld en beledigen aan de lopende band. Dat is wel wat anders dan wat fiets stuntende jongeren, die best wel knappe dingen kunnen op een fiets. Alleen doen ze dit wel op de verkeerde plek. Tegen het eerste werd veel te laks opgetreden, hier slaat men weer door de andere kant op. Mss dat de lat in R'dam wat lager ligt? Of dat stelen van dat blikje is erger dan een meneer van z'n fiets af trappen?

