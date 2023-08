'Mooier kunnen we het niet voor u maken' zal de uitkomst zijn van het te sluiten coalitieakkoord

Nederland is een polderland en dat zal voorlopig ook zo blijven.

De aanstaande verkiezingen nopen elke politieke partij ertoe om met een realistische blik naar de huidige situatie in Nederland te kijken qua veranderingsmogelijkheden. Gelet op de verdeeldheid en polarisatie over de oplosbaarheid van veel crisissituaties op nagenoeg alle terreinen van de samenleving.

In de verkiezingscampagnes zal veel retoriek gebruikt worden om stemmen binnen te kunnen halen. Waarbij over de haalbaarheid en uitvoeringsmogelijkheden van politieke plannen weinig zal worden gezegd. Dat komt vaak later als het Centraal Planbureau (CPB) de partijprogramma’s doorrekent op financiële haalbaarheid.