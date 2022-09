Minderjarige asielzoekers geëvacueerd uit Ter Apel, sommige kinderen al dagen zonder eten Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen leven onder zulke erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel, dat ze moeten worden geëvacueerd om hun veiligheid te kunnen garanderen. Dat meldt NRC vrijdag. Het gaat om ongeveer tweehonderd jongeren die nu door de stichting Nidos elders worden ondergebracht.

Vorige week verbleven er 350 alleenstaande minderjarigen in Ter Apel, terwijl 55 het maximale toegestane aantal is om hun veiligheid te kunnen garanderen. Voor de jongeren is nauwelijks begeleiding beschikbaar. De sfeer is er ‘dreigend en grimmig’, er is geen onderwijs of dagbesteding en sommige kinderen hadden al dagen nauwelijks gegeten. Sommige jongeren moesten op de grond en op stoelen slapen omdat er geen bedden beschikbaar waren. Ook konden ze niet douchen.

Nidos is een stichting die namens de Nederlandse overheid optreedt als voogd voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de opvang in Ter Apel, dat is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Maar aangezien die niet in staat blijkt voor goede opvang te zorgen, komt Nidos in actie. Het COA is op de hoogte gesteld, maar heeft nog niet gereageerd.