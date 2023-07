Meneer Rutte, herinnert u zich deze nog? Dit is dé campagneclip van 2023

Op social media gaat een clipje viraal van Mark Rutte die in een verkiezingsdebat fel uithaalt naar Geert Wilders. "U liep weg op het hoogtepunt van een crisis. Ik ben daar nog steeds, nu ik er weer over praat, kwaad over. Je doet dat niet. Dat is geen verantwoordelijk gedrag van een politicus in Nederland." Het fragment, dat (nog) op het YouTube-kanaal van de VVD te vinden is, is amper twee jaar oud. Het komt uit een verkiezingsdebat dat Jeroen Pauw leidde op 11 maart 2021.