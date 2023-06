'Meer overlast psychotische zwervers door bezuinigingen ggz'

8 okt. 2011 - 7:35

Iedereen snapt dat toch...dat door dit minderheidskabinet alles afgebroken wordt. Maar de hypotheekrenteaftrek moet blijven,waar vooral de echte rijken van profiteren. De uitspraak van Bush geldt net zo voor de neoliberale VVD! "Some people call you the elite, I call you my base."( de geldelite) In Amerika zie je al dat steeds meer mensen zich gaan afzetten tegen die geldelite. Niet tegen kunstenaars,niet tegen schrijvers en niet tegen wetenschappers (Waar juist dit kabinet zich tegen afzet) Dit kabinet ziet niet vooruit en vallen de verkeerde mensen aan....iedereen snapt dat het niet lang meer duurt voordat dit kabinet hard wordt uitgejoeld en uitgefloten. Wat te denken van de achterstandswijken...die lopen alleen maar in achterstand verder achteruit met alle nare gevolgen van dien. Aan de ene kant willen ze politie die harder ingrijpt (maar er komt helemaal geen politie bij) aan de andere kant komen er horden mensen via die wijken op straat en doordat ze onder de armoedegrens geraken krijg je alleen maar meer inbraken,vandalisme,geweld tc. Dit kabinet zorgt dat we gewoon met een grote beschavingscrisis komen te zitten,naast de financiele crisis waar we al in zitten. Wijffels krijgt toch gelijk. Eerst verdere "verelendung" en dan gaan de ogen vanzelf open. Wat dit kabinet doet is niet wat een beschaafd land zou moeten willen! Dit kabinet is zo fout als maar kan.