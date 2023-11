Meer dan duizend kraters in Gaza zichtbaar vanuit de ruimte

In de Gazastrook zijn na aanhoudende bombardementen door het Israëlische leger meer dan duizend kraters te zien. Dat meldt de Britse krant The Guardian , die satellietbeelden analyseerde van het dichtbevolkte kustgebied met ruim 2 miljoen inwoners.

De beelden dateren van 30 oktober en geven een beeld van de grootschalige verwoestingen door Israël in Gaza. In een gebied van een halve kilometer breed is een groep woonblokken zo zwaar gebombardeerd dat alleen daar al vanuit de ruimte ongeveer honderd kraters zichtbaar zijn, schrijft de krant. Gepubliceerd beeldmateriaal toont ook beschadigde gebouwen en gepantserde voertuigen.