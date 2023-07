Mannen moeten nadenken, vrouwen moeten mooie nagels hebben

23 okt. 2014 - 15:20

Met 60 jaar levenservaring ben ik er wel achter dat vrouwen uiterlijkheden in 99% van de gevallen belangrijk vinden, dus zo gek is die advertentie niet. Een man die mooie nagels belangrijk vindt, is moeilijk te vinden, net als een een vrouw die kennis en rationeel denken in zichzelf prefereert boven gevoel en uiterlijkheden. Live with it.

