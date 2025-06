Macht in de ring: de boksende bende van alfa’s en co. Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 149 keer bekeken • bewaren

De ring bestaat niet alleen uit spierballen en borstklopperij.

Stel je een boksring voor. In de ene hoek staan de alfa’s, mannetjes én vrouwtjes. Vladimir Poetin, die kijkt alsof hij wodka als sportdrank gebruikt en zichzelf elke ochtend wakker schreeuwt. Donald Trump, die elke dreun omzet in een soundbite en met de grijns van een worstelaar z’n tegenstanders onder de gordel raakt. En daar is Giorgia Meloni, met de intensiteit van een voetbalhooligan en de stembanden van een megafoon op Red Bull.

Alfa’s zijn die types op kantoor die zelfs bij de koffieautomaat leiding willen geven. Ze praten, duwen, domineren. “Ik ben hier de baas!” is bij hen geen statement, maar een mantra. Luisteren? Alleen naar zichzelf. Ze rennen voorop, maar weten soms niet eens waarheen.

In de andere hoek staan de bèta’s, gamma’s en omega’s. Geen schijnwerpers, geen rookmachines, maar wel het fundament van het gevecht.

De bèta’s zijn de stille werkers. Olaf Scholz schuifelt langs de touwen, onopvallend maar standvastig, als een accountant met een missie. António Guterres probeert de wereld te lijmen terwijl iedereen ruzie maakt over de lijmsoort. Rob Jetten? Die doet z’n werk alsof hij nog steeds niet zeker weet of iemand meeluistert, maar dat maakt hem juist betrouwbaar.

Gamma’s zijn de dwarsliggers met een plan. Pieter Omtzigt leest dossiers zoals anderen thrillers verslinden, en ontmantelt politieke bluf met chirurgische precisie. Ze zijn als dat ene feestbeest dat ineens vraagt: “Moeten we dit wel doen?”, irritant op het moment zelf, onmisbaar achteraf.

Omega’s zijn de chaotische genieën. Julian Assange, het enfant terrible van de wereldorde, die als een bokser zonder regels het gevecht ingaat. Soms raak, soms radeloos, maar altijd ontregelend. Omega’s zijn de jokerkaarten in een spel dat ze zelf herschikken.

Dan barst het gevecht los. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood knalt uit de speakers. Poetin en Trump storten zich op elkaar als tanks met tanden. Meloni slingert strijdkreten rond als uppercuts. Scholz ontwijkt met bureaucratische souplesse, Omtzigt cirkelt als een strategische havik, wachtend op het juiste moment. Assange? Die duikt op achter een paal, gooit een WikiLeaks-dossier het publiek in en verdwijnt weer in de mist. Het is geen gevecht, het is gladiatorentheater. Bruut, brullend, en verbluffend.

Toch is de clou simpel: zonder de anderen stort het spektakel in. De ring bestaat niet alleen uit spierballen en borstklopperij. Bèta’s houden de boel draaiend. Gamma’s zorgen voor richting. Omega’s houden iedereen scherp.

Dus ja, de alfa’s brullen het hardst. Maar zonder de rest wordt het gewoon een bokswedstrijd in een leeg stadion, met veel lawaai en nul punten op het bord.

En als straks het stof is neergedaald en de microfoons zwijgen, dan zal niet de luidste vechter zegevieren. Maar degene die slim genoeg was om te zien dat macht niet in volume zit, maar in timing, strategie, en soms: gewoon je kop houden.

Of, zoals een omega het zou zeggen terwijl hij een koekje pakt en de ring uitwandelt: “Wat een gedoe. Had dit ook gewoon in een kringgesprek gekund.”