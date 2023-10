Maar wil Pieter wel met Caroline?

24 okt. 2023 - 8:08

Pieter wil vrij zeker wel met Caroline. Buiten dat kan iedere mogelijke regeringscombinatie de zetels van BBB in de 1e kamer goed gebruiken. Dat Omtzigt zich niet uitlaat over met wie hij wil regeren of dat hij wel of niet MP wil worden is erg sterk! Net als Marijnissen heeft hij voorkeur voor inhoudelijke discussies en dan zijn dit soort zaken gewoon niet relevant. In het eerste debat zat de gespreksleider heel drammerig juist te pushen op deze onderwerpen. Timmermans deed een mislukte flirt richting vdPlas en verklaarde vdPlas haar liefde aan Omtzigt, maar verder ging eigenlijk niemand echt hierop in. Veel hangt af van hoe groot bepaalde partijen gaan worden. Kan bijvoorbeeld D66 nog een rol gaan spelen? Wat doet de oorlog in Gaza met ons stemgedrag? Zijn er nog lijsttrekkers die grote fouten gaan maken? Ik denk dat peilingen van nu meer dan ooit ver weg kunnen staan van de uiteindelijke uitslag. Zakken CDA en SP bijvoorbeeld helemaal weg? Blijven splinters als 50+, Bij1, Haga, Ja21 nog bestaan? Heeft Denk nog voordeel of juist nadeel van de oorlog? Is er überhaupt een regering te formeren na 22/11?