Leden PvdA en GroenLinks voor samenwerking Eerste Kamer

11 jun. 2022 - 13:19

Daar ben ik het niet mee eens. De sociale partijen doen al 40 jaar niks anders dan uitleggen hoe zij het ZELF graag zouden zien. En toch blijven ze in zetelaantal dalen. Want niemand vertelt ooit wat de bedoeling van de liberale partijen is. En dus hebben veel mensen het idee dat wat ZIJ van de overheid krijgen, blijft bestaan, maar dat wat die anderen krijgen, wordt afgeschaft. Maar zo werkt dat niet. Eerst laat ik mensen lezen wat een nachtwakersstaat is (Wiki). Vervolgens vraag ik of ze dat een goed plan vinden. Nee dus. En dan laat ik die mensen lezen dat de liberale ideologie dat WEL een goed plan vindt. De meesten zeggen dan: ik stem PVV, dat is geen liberale partij. Oh ja? En wat betekent het woordje "libera" dan? Moet je hun gezicht zien als ik vertel dat "libera" uit het Latijn komt en het betekent VRIJHEID. Als in Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dat is 3 keer gelogen. De VVD is een elitepartij. Het gaat niet over vrijheid voor burgers, maar over vrijheid van ondernemen = geen overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven. Nederland is geen democratie omdat niemand weet wat liberaal betekent. Vele columnisten zetten D66 naast PvdA, GL, PvdD en SP. Dus die schrijvers weten niet dat D66 in de liberale fractie van het Europarlement zit. Geheel vrijwillig. In Nederland hebben wij in de politiek 2 soorten partijen. Sociale partijen en liberale partijen. Wat sociaal inhoudt, dan begrijpt men wel. Maar bijna niemand snapt wat liberaal inhoudt.