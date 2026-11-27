Laat ik de racisten eens wat vertellen Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 562 keer bekeken • Bewaren

Ahlam Benali Columnist Persoon volgen

Onder het nieuws over de Syrische Mohammed Omar, die dood werd gevonden in een vrieskist in Utrecht, zag ik de racistische reacties binnenstromen. Niemand van deze toetsenbordracisten vroeg zich af wat zijn vader heeft meegemaakt, of waarom zijn zoon volgens de familie zonder onderdak op straat stond.

Om eerlijk te zijn wilde ik hier niets over schrijven, maar ik kon de reacties op sociale media niet langer negeren. "Een Syriër minder." "Nederland is weer een stuk veiliger," schreef iemand anders. Toen ik keek, hadden acht mensen daar een duimpje bij gezet. "Weer één gevaar minder voor bewoners van de stad Utrecht," schreef een derde. Een ander vroeg waarom het gezin überhaupt in Nederland is. En weer een ander: "Waarom laat een vader zijn eigen kind in de kou buiten staan! Hij is echt een monster!"

Het gezin had nog geen afscheid genomen, en het oordeel lag al klaar. Want het enige wat voor deze mensen telde, was dat het gezin Syrisch is. Hadden dezelfde mensen dit ook geschreven als Mohammed Thomas had geheten? Ik denk het niet. En voor wie dacht dat er "vast meer achter zat": politie en OM hebben inmiddels laten weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Dus laat ik de racisten eens wat vertellen. De vader van Mohammed deed precies wat we van een vader verwachten. Zijn zoon raakte verslaafd in de jaren dat hij alleen in Nederland op zijn familie wachtte, en thuis ging het niet meer. Dus vroeg de vader het gemeentelijk Buurtteam Ondiep om hulp.

Wat daarna gebeurde, weten we alleen van het gezin, want het buurtteam zwijgt nog steeds. Volgens de ouders kregen ze het advies om Mohammed niet meer binnen te laten. Deden ze dat toch, dan konden ze hun andere kinderen kwijtraken.

In de nacht van zondag stond Mohammed voor de deur en riep: "Vader, laat me binnen, ik heb het koud." Zijn vader deed met tranen in zijn ogen de deur niet open. Dagen later werd zijn zoon dood gevonden in de oude vriezer voor het huis.

En dan vragen de mensen met hun racistische reacties hoe een vader dit zijn eigen zoon kan aandoen. Kijk dan eerst waar deze man vandaan komt, en wat hij heeft meegemaakt.

Weet je nog, december 2024? Het regime van Assad viel en de deuren van de gevangenissen gingen open. De verschrikkelijke beelden uit Saydnaya, "het menselijk slachthuis", kwamen over onze tijdlijn. Vrouwen die van cel naar cel liepen met een foto van hun kind of hun man. Meer dan 96.000 Syriërs waren door het regime verdwenen. Van velen weet tot op de dag van vandaag niemand waar ze zijn.

In die wereld bracht deze vader zijn kinderen groot. Daar leer je maar één ding: als iemand met macht je iets opdraagt, dan doe je het. Want ongehoorzaamheid kan je je dierbaren kosten. Assad is weg, maar de angst niet. Die zit in je botten, ook in een huis in Utrecht.

Dus als iemand van de gemeente zegt dat je je andere kinderen kunt verliezen, hoor je geen advies. Je hoort een dreiging. "Ik zat tussen twee vuren," zei de vader later in een interview.

Laat hem dan even stiekem binnen, denken sommigen. Een dekentje, een nachtje op de bank, en vroeg in de ochtend weer de deur uit. Misschien had een andere vader dat gedaan. Maar wie onder Assad heeft geleefd, kent geen "Ach, dat doe ik wel eventjes stiekem". Daar kon elke buurman een informant zijn.

En dan de instanties. Hulpverleners werken dagelijks met gevluchte gezinnen, met mensen die oorlog, angst en verlies hebben meegemaakt. Waarom lijkt het alsof ze dat zien als bijzaak, en niet als hoofdzaak? Want nog steeds wordt er met getraumatiseerde gezinnen gepraat in protocollen, voorwaarden en dreigementen. En dat in plaats van met kennis van wat oorlog met een mens doet, en hoe diep de angst voor gezag en instanties zit.

Ik hoor het de instanties straks al op tv zeggen, en in de reacties lees ik het nu al: "Het was maar een advies, geen verplichting." Op papier klopt dat. Maar zo werkt het niet bij mensen die onder een regime hebben geleefd. Wie met getraumatiseerde mensen werkt en niet begrijpt hoe een advies binnenkomt, of dat onderschat, doet zijn werk niet goed. Dan geef je geen hulp, maar dan regeer je in mijn ogen met hun angst en drijf je ze in het nauw. Precies waar deze vader voor gevlucht is.

En Mohammed is geen uitzondering. Een vriend van de familie zei tegen persbureau ANP dat er zeker honderd alleenstaande Syrische jongens zijn die met dezelfde problemen worstelen. En wie luistert er naar hen, voordat de volgende in de kou staat?

Een instantie zag een dossier. De racisten zagen een Syriër minder. Maar niemand zag Mohammed. En online noemden ze zijn vader een monster.

Maar het monster zat niet achter die voordeur. Het zat in de toetsenbordracisten die zijn dood vierden en "veiliger" noemden, én het zat in een falend systeem dat een vader liet kiezen tussen zijn eigen kinderen.