17 mei 2022 - 17:36

Vernam afgelopen week dat 1 op de 7 jongeren bij jeugdzorg liep. Een van de problemen waar men mee komt is examenstress. Vroeger moest je in de 6e klas van de lagere school toelatingsexamen doen voor Mulo of HBS. Iedereen was zenuwachtig voor dit examen maar er was geen jeugdzorg. Deze stress is heel normaal.