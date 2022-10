Kunstenaar vangt familieband in verknipte foto's

14 jul. 2013 - 20:28

Het is sowieso al interessant om te constateren dat nagenoeg iedereen twee gezichtshelften heeft met, in ieder geval daaruit schijnbaar sprekende, verschillende persoonlijkheden. Probeer het maar uit. Als je dat met spiegels of via een gespiegelde foto doet, krijg je nagenoeg altijd, twee verschillende persoonlijke uitstralingen, niet zelden vrij radicaal. Boosaardig, en gewoon aardig, lief en lijdend, vriendelijk en gereserveerd, etc. Juist degenen die een symmetrisch gezicht hebben worden door veel mensen onbewust als karakterloos, vlak, raar, of unheimisch ervaren.

