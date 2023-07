Kunnen we nog zonder alcohol? Opinie • 31-03-2012 • leestijd 2 minuten • bewaren

Ivan Wolffers Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Uit onderzoek blijkt dat mannen langer leven na een hartinfarct als ze bescheiden alcohol drinken (maximaal 2 glazen per dag), maar 1 glas per dag kan de kans op borstkanker bij vrouwen al vergroten. Wat moet je daarmee?

Mannen links, vrouwen rechts? Het is eigenlijk ook niet echt duidelijk hoeveel mensen drinken. Nederlanders drinken per hoofd van de bevolking jaarlijks 72 liter bier en 28 liter wijn. Maar wie drinkt precies? We hebben ook het hoogste aantal jeugdige binge drinkers van Europa. Hebben we een probleem? Kunnen we niet zonder?

Als iemand een half glas per dag drinkt zal hij of zij waarschijnlijk weinig problemen hebben, maar mensen die dagelijks drinken houden het per definitie niet op een enkel glas. Wie dagelijks drinkt weet niet eens of hij er nog mee kan stoppen. Daarom adviseren deskundigen als je dat wilt weten om twee dagen per week niet te drinken. Als dat lukt ben je niet verslaafd. Toen een alcoholdeskundige dat afgelopen week in een BBC radioprogramma zei leverde dat veel onrust op. Twee droge dagen? Dat blijkt voor nog al wat mensen niet zo gemakkelijk.

O ja, voor al de mensen die bij onderzoek dat ze niet uitkomt onmiddellijk denken ‘typsich Stapelonderzoek’: Dream on.