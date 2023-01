Kosten gesprek apotheker voortaan weer verborgen

10 sep. 2015 - 14:12

Ter lering ende vermaak heb ik hier een brief die ik van mijn apotheek ontving naar aanleiding van mijn klacht: "Geachte heer, Een apotheker mag alleen voor receptgeneesmiddelen een extra bedrag in rekening brengen als je een geneesmiddel haalt: Informatie over de kosten van de uitgifte van medicijnen door apotheken: •met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die je niet eerder hebt gebruikt; •met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die je 12 maanden of langer geleden bij de apotheek hebt gehaald; •waarvan de apotheker niet kan vaststellen of je het medicijn in de afgelopen 12 maanden hebt gebruikt. Voor elk medicijn dat je voor het eerst of na meer dan 12 maanden meekrijgt, houdt de apotheker (of assistent) een gesprek met je. Tijdens dit gesprek legt deze het gebruik, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere geneesmiddelen uit. Daarnaast moet de apotheker (of assistent) ook controles uitvoeren en schriftelijke uitleg meegeven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je het geneesmiddel eerder bij een andere apotheek hebt gehaald. De apotheker moet wel proberen te achterhalen of dit het geval is. In principe kun je een 'eerste uitgifte gesprek' niet weigeren. De apotheker is verplicht dit gesprek met je te houden. Dit is op basis van richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat geneesmiddelen veilig worden gebruikt. Weiger je het gesprek, dan is de kans groot dat de apotheker het geneesmiddel niet meegeeft. Voor meer informatie kunt u meer lezen op: http://www.consumentenbond.nl/test/voeding-gezondheid/gezondheid/kosten-in-de-zorg/extra-informatie/eerste-uitgifte-medicijnen/ "

