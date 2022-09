Korpschefs willen loonsverhoging

4 dec. 2009 - 9:49

De politie in Nederland wordt gekenmerkt door incompetent management. Constateringen die daar op duiden zijn: 1) Grote afstand tussen werkvloer en korpsleiding waardoor de bestuurders niet goed weten wat er speelt. De politie wordt bestuurd door een laag betaald middenkader. De hogere rangen zijn niet met de dagelijkse gang van zaken bezig 2) Geen leiderschap tonen. Het management spreekt nooi namens de werkvloer. Daar waar in normale bedrijven een bestuurder optreedt als woorvoerder is dit bij de politie altijd een vakbondsman. Alleen bij de Nieuwjaarstoespraak hoor je iets van de leiding. 3) Verspilling van geld door versnippering van staffuncties en activiteiten. De korpsleiding wil zelf zeggenschap houden over zaken als IT, wagenpark en uitrusting. Zaken die bij uitstek centraal moeten worden geregeld 4) Laag organiserend vermogen. Het management is niet in staat het maximale uit de organisatie te halen. Meer geld is de enige oplossing. 5) Ongepast zonnekoninggedrag. Huidige declaratiegedoe is daar een voorbeeld van. De korpschefs vinden dat de organisatie primair in hun dienst staat. Jelle Kuiper presteerde het om de IT-afdeling van zijn korps op zaterdagavond thuis te laten opdraven om problemen met zijn PC (digitaliseren van vakantiefoto's) op te lossen